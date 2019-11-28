Başkan Erdoğan: "Ülkemizi bölmek, parçalamak için yapıyorlar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan İzmir'de Alevilere yönelik yapılan provokasyona tepki göstererek, "Bu tür olayları ülkemizi bölmek, parçalamak için yapıyorlar. Bu tarz girişimlere karşı uyanık olmalıyız. Düşmanlık tohumu ekilmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.