Web TV Türkiye Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonunda!

Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonunda!

27.12.2019 | 17:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar ve TOGG paydaşlarıyla birlikte Yerli otomobilin ilk sürüşünü İstanbul - Bursa yolu Osmangazi Köprüsü yakınlarında Bilişim Vadisi önünde gerçekleştirdi.

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