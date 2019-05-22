Başkan Erdoğan: "Zihinlerini ideolojilere kiralayanlar adalet dağıtamaz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zihinlerini ideolojilere bağlayanların adalet dağıtamayacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Zihinlerini ve kalplerini ideolojilere kiralamış olanların adalet dağıtması mümkün değildir. Bu meslek sadece hakka, hukuka adanmışlığa izin verir. Biz olmazsak bu sistem çöker edasıyla milletimizin başına musallat olanlar karşılarında hakim ve savcılarımızı bulmuşlardır." dedi.