Web TV Türkiye Başkan Erdoğan'dan 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalar

28.11.2019 | 14:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:15
Başkan Erdoğan: "FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüştür" 28.11.2019 | 14:46
33:54
Başkan Erdoğan'dan 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalar 28.11.2019 | 14:39
02:08
Başkan Erdoğan: "Ülkemizi bölmek, parçalamak için yapıyorlar" 28.11.2019 | 14:36
01:24
"Bakan Albayrak’ın yerli duruşu ABD ve Avrupa’yı rahatsız ediyor. Siz niye rahatsızsınız?" 28.11.2019 | 13:32
01:54
Terör örgütü PKK'nın mini etek hilesi ortaya çıktı! 28.11.2019 | 12:42
06:28
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz" 28.11.2019 | 12:33
00:43
"11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı Aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz" 28.11.2019 | 12:14
00:55
MİT, düzenlediği operasyonla PKK'nın üst düzey kadın teröristi Beraat Afşin, etkisiz hale getirdi 28.11.2019 | 12:03
01:01
Hakkari’de yıldırım düştü: 2 şehit 28.11.2019 | 09:53
03:25
İbrahim Kalın'dan flaş NATO açıklaması 28.11.2019 | 02:13
01:47
Kılıçdaroğlu'ndan konuşma yasağı 27.11.2019 | 21:48
02:16
MSB'den Pençe Harekatı açıklaması: 170 hain etkisiz 27.11.2019 | 17:10
05:35
Bakan Soylu : "Tüm imkanlarımı 500 teröristi temizlemek için kullanacağız" 27.11.2019 | 15:59
25:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD Vizyoner’19 zirvesinde önemli açıklamalar (27 Kasım 2019 Çarşamba) 27.11.2019 | 15:44
03:54
"Düşmanlarımızın attığı taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır" 27.11.2019 | 15:40
04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık" 27.11.2019 | 15:29
23:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu (27 Kasım 2019 Çarşamba) 27.11.2019 | 12:28
05:32
"Buradan çağrıda bulunuyorum: BM güvenlik konseyi yeniden yapılandırılmalı" 27.11.2019 | 12:23
04:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söz konusu Müslümanlar olunca..." 27.11.2019 | 12:20
03:01
Kızılay ve AFAD Arnavutluk için harekete geçti 27.11.2019 | 12:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN