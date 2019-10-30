Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
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