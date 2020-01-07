Başkan Erdoğan'dan AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar: Türk askeri koordinasyon için Libya'da savaş için değil
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türk askeri koordinasyon için Libya'da savaş için değil." dedi. İranlı General Süleymaniye'e yapılan suikast için de konuşan Başkan Erdoğan "Asla tasvip etmeyiz" dedi.
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