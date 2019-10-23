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Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti

23.10.2019 | 18:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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