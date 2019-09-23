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Başkan Erdoğan'dan BM İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen BM İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemiz genelinde atık yönetimi iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını dörtte üç oranında düşürdük." dedi. Başkan Erdoğan 2023 hedefine dair ise, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan'dan BM İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalar
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