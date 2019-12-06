Başkan Erdoğan'dan Cambridge Camisi'nin açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı. Açılışın ardından Avrupa'nın Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, Ali İmran Suresi'nden ayetler okudu.