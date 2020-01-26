Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Cezayir iş forumunda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 2020 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz. 2000'li yılların başından itibaren açılım politikası başlattı. Türkiye - Afrika ortaklık zirveleri bu ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşımıştır. Üçüncü zirveyle ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biz birlikte üretmek, birlikte ilerlemek, birlikte zenginleşmek arzusundayız." diye konuştu.