Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Cezayir iş forumunda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 2020 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz. 2000'li yılların başından itibaren açılım politikası başlattı. Türkiye - Afrika ortaklık zirveleri bu ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşımıştır. Üçüncü zirveyle ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biz birlikte üretmek, birlikte ilerlemek, birlikte zenginleşmek arzusundayız." diye konuştu.
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