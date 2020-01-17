Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Başkan Erdoğan: (İmamoğlu'nun Kanal İstanbul mektubu) İçeriği gizli, sizin anlattığımızdan farklı şeyler var. Kişiye özel bir mektupsa içini açıklamam doğru olmaz. Kanal İstanbul konusu bu şansın konusu değil, bizim konumuz." değerlendirmesinde bulundu.