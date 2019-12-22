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Başkan Erdoğan'dan Denizaltı 'Piri Reis'in havuza çekilmesi töreninde önemli açıklamalar

22.12.2019 | 15:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizaltı 'Piri Reis'in havuza çekilmesi töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

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