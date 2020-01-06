Web TV Türkiye Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon müjdesi! Tek haneli olacak

Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon müjdesi! Tek haneli olacak

06.01.2020 | 00:59

2008'de krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini söylediğinde yanında olmasına rağmen karşı çıkanların günümüzde parti kurmaya çalışan kişiler olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer. 2020'de faiz de enflasyon da tek haneli olacak." ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

07:25
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon müjdesi! Tek haneli olacak 06.01.2020 | 00:59
16:34
Başkan Erdoğan'dan Kasım Süleymani hakkında ilk açıklama 06.01.2020 | 00:58
18:32
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul için Montrö açıklaması 06.01.2020 | 00:57
06:38
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması 06.01.2020 | 00:57
00:59
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı: Rahmet ve minnetle anıyoruz 04.01.2020 | 22:25
01:41
Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi 04.01.2020 | 17:24
33:42
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan 'Kanal İstanbul' hakkındaki o iddiaya cevap: "Montrö'ye göre mümkün değil" 04.01.2020 | 15:08
00:39
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! 04.01.2020 | 13:27
03:44
Mehmetçiğin Libya'ya ne zaman gideceği ve görevinin detayları belli olmaya başladı... TSK, Libya'ya nasıl ve ne zaman gidecek? 04.01.2020 | 11:35
01:00
İstanbul Valisi: 97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı 04.01.2020 | 11:11
02:48
105. yılında Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş 03.01.2020 | 21:38
00:50
Mili otomobilimizden yeni video! Türkiye’nin Otomobili’nin markalaşma süreci nasıl ilerleyecek? 03.01.2020 | 16:28
02:07
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İran gerginliği hakkında flaş açıklama! 03.01.2020 | 16:28
01:56
Bakan Albayrak'tan Çanakkale'ye özel teşekkür! 03.01.2020 | 14:24
01:35
Bakan Albayrak'tan Tekirdağ'a özel teşekkür 03.01.2020 | 14:24
00:41
Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı 03.01.2020 | 13:58
05:12
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan A Para'ya önemli açıklamalar 03.01.2020 | 12:54
04:18
Altın 2020'de ne kadar kazandıracak? Altına yatırımcısına rekor kar! Cumhuriyet Altını 2019'da yüzde 32 kar getirdi! 03.01.2020 | 12:50
00:46
15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine ilişkin 70 sanığa müebbet hapis cezası! 03.01.2020 | 12:44
07:01
TİM Başkanı İsmail Gülle'den A Para'ya önemli açıklamalar 03.01.2020 | 12:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN