Başkan Erdoğan'dan flaş faiz ve enflasyon açıklaması!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Faizlerin sürekli düştüğünü belirten Başkan Erdoğan, yakında enflasyonun da tek haneli rakamlara ineceğini ifade etti
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