Web TV Türkiye Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu!

Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu!

25.10.2019 | 11:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Le Point Dergisi Yayın Direktörü Etienne Gernelle ve Le Point Dergisi yazarı Romain Gubert hakkında, yayımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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