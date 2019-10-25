Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Le Point Dergisi Yayın Direktörü Etienne Gernelle ve Le Point Dergisi yazarı Romain Gubert hakkında, yayımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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