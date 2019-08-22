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Başkan Erdoğan'dan General ve Amiral atamaları... 127 General ve Amiral'in görev yeri değişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla komutan atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı. 127 General ve Amiral'in görev yeri değişirken İkinci, Üçüncü ve Ege Ordu Komutanlıkları'na da yeni isimler getirildi. Başkan Erdoğan kararıyla İkinci Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Sinan Yayla, Üçüncü Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Şeref Öngay getirildi. Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanlığı'na atandı. Kararlarıyla birlikte Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan Özel Kuvvetler Komutanı oldu. Korgeneral Yavuz Türkenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı olarak atandı.

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Başkan Erdoğan'dan General ve Amiral atamaları... 127 General ve Amiral'in görev yeri değişti!
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