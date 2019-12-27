Başkan Erdoğan'dan Hereke Halı Dokuma Fabrikası'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de bulunan Hereke Halı Dokuma Fabrikası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı çıkan zihniyetin bugün de var olduğunun altını çizerek, "CHP'ye müzahir yayın organları projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı görmeden kimi zaman farını, kimi zaman butonunu söyleyerek içlerindeki kini döktüler." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de bulunan Hereke Halı Dokuma Fabrikası'nda vatandaşa seslendi. Bugün tanıtılan Türkiye'nin otomobili projesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "CHP'ye müzahir yayın organları projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı görmeden kimi zaman farını, kimi zaman butonunu söyleyerek içlerindeki kini döktüler." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Gençler şunu unutmayın, aşkınan koşan yorulmaz. Bu vesileyle 31 Mart seçimlerinde yüzde 56 ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'na vermiş olduğunuz destek sebebiyle Kocaelili kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin gönül siyasetine, hizmet siyasetine özellikle destek veren gönül belediyeciliğine evet diyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin. Siz bize destek verdiniz, sahip çıktınız, inşallah biz de sizin için, milletimiz için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşımakta kararlıyız. Milletimizi 2023, 2053, 2073 vizyonuyla buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. İlk günkü aşkla sizler için çalışmaya devam edeceğiz.

"BU ÜLKENİN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK FELAKET CHP'DİR"

Körfez'in, Hereke'nin güzel insanları, ülkeye ve millete hizmet her şeyden önce gönül işidir. Yaşadığımız topraklara, mensubu olduğunuz millete tutkuyla bağlı değilsiniz muhakkak arkasına gizlenecek bahane bulursunuz. Namazsız olan bin bahane uydurur. Çalışmakta, üretmekte, millete ve ülkeye hizmet etmekte gözü olmayan siyasetçi de bir sürü bahane üretir. Bu tipler ne hizmet ederler ne de hizmet edene izin verirler. Eline geçirdikleri imkanları da mega projelere taş koymak için kullanılırlar. Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek yer vardır. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir. Hizmet etmek isterseniz, karşınıza ilk CHP dikilir, yasakları kaldırmak isterseniz karşınızda CHP'yi bulursunuz. Havalimanı, otoban, köprü, metro yapmak istersiniz herkesten önce CHP karşı çıkar. Bu ülkede dikili tek bir ağacı olmadığı halde eleştirmede, engellemede, projeleri yokuşa sürmede önceliği kimseye bırakmazlar.

"İSTESENİZ DE İSTEMESİNİZ DE KANAL İSTANBUL YAPILACAKTIR"

Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne her projemize karşı çıktılar. Biz bu köprüleri onlara rağmen yaptık biliyor musunuz? Her şeyi engellemeye çalıştılar. Ama biz evelallah yolumuza devam ettik. Mahkeme kararlarıyla, sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemizle yapıyorlar. Projeyi daha başlamadan bitirmeye çalışıyorlar. Maalesef aynı tavrı bugün Türkiye'nin otomobiliyle ilgili de sergilediler. CHP'ye müzahir yayın organları projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı görmeden kimi zaman farını, kimi zaman butonunu söyleyerek içlerindeki kini döktüler. 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı çıktınız, bu da devrin otomobili bunu böyle biliniz. İsteseniz de istemesiniz de Kanal İstanbul yapılacaktır. Çıkmış diyor ki, 'o parayı insana harca'. O Kanal İstanbul ne için.

"İZMİR AK PARTİ'Lİ BELEDİYECİLİĞİNİ GÖRMEDİ! REZİL ETTİNİZ"

SSK'yı batıran bu değil mi? Bunların yandaşı olan medya hiçbir zaman bunun hesabını sormadı. Niye? İdeolojik. Biz şehir hastanelerini yaptık. Şimdi bu hastaneler de onları çıldırtıyor. Diyor ki, bu kadar büyük hastanelere ne gerek vardı. Ne demiş Kanuni, o devlet-i aliyeyi Osmaniye'yi bir sağlıklı nefese feda etmeyi göze almış. Biz böyle bir ecdadın torunuyuz, sen ne anlarsın insan kadrini bilmekten. Burada yol arkadaşım Binali Bey, 6 bin kilometreden aldık bölünmüş yolları, nereye çıkardık? 26-27 bin kilometreye çıkardık. Şimdi bu yollardan gayet huzurlu gidiyorsunuz değil mi? Kendisi İzmir milletvekili. İzmir milletvekili şu anda 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e gidiyoruz değil mi? İzmir'e böyle bir şey yaptınız teşekkür ederiz demiyor. İzmir sular altında! Utanmazsa İstanbul'un kanalizasyon işini de siz yapın diyecek. İzmir AK Parti'li belediyeciliğini görmedi, hep sizde. Rezil ettiniz İzmir'i.

"KOCAELİ'NE TAM 30 KATRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK"

Türkiye'nin sevincine, gururuna heyecanına ortak olamadılar. Biz bunların ne düşündüğüne, ne dediğine bakmıyoruz. Bizler için önemli olan sizlerin kanaati ve düşüncesidir. Halk ve Hak razı olduğu sürece CHP'nin eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur. Bizim gayemiz millet, hizmet, bu makamlara aziz milletimiz getirdiği için, siz getirdiğiniz için size hizmetkâr olmak. İlk günkü aşkla, heyecanla size ve ülkemize hizmet ediyoruz. Son 17 senede ülkemize pek çok eser kazandırdık. Kocaeli'ne eski rakamla söyleyeyim 30 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bu yatırımlardan tabii ki Körfez ilçemiz de Hereke de nasibini aldı.