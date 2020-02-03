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Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısı açıklaması: 3'ü sivil 5'i asker 8 kişi şehit oldu | Video

Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısı açıklaması: 3'ü sivil 5'i asker 8 kişi şehit oldu | Video
03.02.2020 | 21:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ikili anlaşmaların ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi. İdlib'deki saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i asker 8 kişi şehit oldu. Şuanda bizde bu noktada gerek hava gerek karada yoğun bir şekilde gereken bedeli ödetiyoruz. Ödetmeye de devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ikili anlaşmaların ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

İDLİB'DE SALDIRILAR: 3 SİVİL 5 ASKER ŞEHİT OLDU
Öncelikle İdlib konusundaki gelişmeler tabii her geçen gün ne yazık ki, artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik. Öyle ki, rejimin maalesef Rusya'nın da görmezliğiyle yapmış olduğu varil bombalarıyla vesaire saldırılar neticesinde İdlib ki, 3-4 milyon insanın yaşadığı yer. Bu insanlar bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler. Son gelen rakamlar maalesef 1 milyona yakın insan şu anda sınırlarımıza doğru yürüyor. Çoluk, çocuk, yaşlı hep birlikte alabildikleri, kurtarabildikleri yatak yorgan ne varsa onlarla birlikte sınırlara geliyor. Bizde şu anda 4 milyona yakın Suriyeli var. Bunların 3,5 milyonu tamamiyle sınır bölgelerindeydi, diğerleri de çok farklı bölgelerde. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz, bunları konteynır kentlerde, çadır kentlerde bugüne kadar misafir ettik. Artık yavaş yavaş kendileri bir yerlere yerleşmeye başladılar. Artık onları konteynır kentlerden çıkararak evlere yerleştirme yoluna gitmiş oluyoruz.

İdlib'den gelecek 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz? Çok kısa bir süre önce deprem yaşadık. 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 bini aşkın ağır hasarlı bina var. Biz bu 10 bini aşkın ağır hasarlı binayı süratle yeniden inşa edeceğiz. Orta hasarlı, az hasarlı binalar var. Bütün bunlara yönelik yoğun çalışma içerisine girmemiz lazım, şu anda da kış mevsimine girdik. Bir taraftan mülteciler ülkemize geliyor. Bunları kabul etmekte zorlanıyoruz, onun için karşı tedbirler alma yoluna gittik. Bunları Suriye'de nasıl iskan ederiz bunun çalışmasını yapıyorzu. Sınırlarımızdan Suriye içine yaklaşık 35-40 km. olan hattı şu anda briket evler yapıyoruz, 25-35 metrekarelik. Oralara yerleştireceğiz. Şu anda böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. İlk etapta 25-30 bin barınak ev yapalım dedik. Fakat ne yazık ki bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve bu hava saldırısı neticesinde 3'ü sivil olmak üzere 8 kişi, 5'i de asker şehit oldu. Tabii artık dedik ki, olacak gibi değil ve noktada cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu yükümlülük çerçevesi içinde burada çalışmaları sürdürelim.

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