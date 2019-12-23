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Başkan Erdoğan'dan İstanbul Havalimanı'nın 50 milyonuncu yolcusuna ödül!

23.12.2019 | 16:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan tören öncesinde havalimanının 50 milyonuncu yolcusuyla bir araya geldi. İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye giden Kerem Kobanbay İstanbul Havalimanı'nın 50 milyonuncu yolcusu oldu. Havalimanı yetkilileri Kobanbay'a bir sürpriz hazırladı ve Kobanbay, ailesiyle birlikte IGA PASS kartı ve yolcu biletini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

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