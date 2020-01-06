Web TV Türkiye Başkan Erdoğan'dan Kasım Süleymani hakkında ilk açıklama

Başkan Erdoğan'dan Kasım Süleymani hakkında ilk açıklama

06.01.2020 | 00:58

Başkan Erdoğan, ABD ve İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "ABD-İran gerginliğinin azaltılması için bugüne kadar Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz. Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen, Amerika-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması şu ana kadar maalesef mümkün olamadı."ifadelerini kullandı.İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgenin huzur ve istikrarı açısından yarattığı yakın riskleri de kaygıyla takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak bölgemizde tabii biz her zaman dış müdahalelere karşı durduk ve bu saldırıyı da bu bakışla değerlendirdik. Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNNTÜRK ve Kanal D ortak canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, ABD ve İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "ABD-İran gerginliğinin azaltılması için bugüne kadar Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz. Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen, Amerika-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması şu ana kadar maalesef mümkün olamadı."ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"ABD-İran krizinin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar."

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgenin huzur ve istikrarı açısından yarattığı yakın riskleri de kaygıyla takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak bölgemizde tabii biz her zaman dış müdahalelere karşı durduk ve bu saldırıyı da bu bakışla değerlendirdik. Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacaktır." diye konuştu.

"GERİLİMİN KONTROL ALTINA ALINMASI LAZIM"
Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden gerilimin kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Süleymani'yi seçmiş olması özellikle bölgede gerginliklerin artmasına vesile olmuştur. Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum."

"TRUMP'A GERİLİMİN TIRMANDIRILMAMASI TELKİNİNDE BULUNDUM"
Süleymani'nin öldürüldüğü akşam ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Ben özellikle kendisine (Trump) İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum."

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