Başkan Erdoğan'dan Kırıkkale'de önemli açıklamalar | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Savunma Sanayii'nde yüzde 70 yerlilik oranına ulaşıldığını aktaran Başkan Erdoğan, "Havuzlu çıkarma gemimiz Anadolu'yu tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu sene sonunda deniz kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız. Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız." dedi.
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