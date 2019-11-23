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Başkan Erdoğan'dan Külliye’de bir CHP’li ile görüştüğü iddiasına sert tepki

23.11.2019 | 11:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir CHP’li ile görüştüğü iddiasına sert ifadelerle yanıt verdi. Erdoğan, “Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan” dedi.

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