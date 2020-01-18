Başkan Erdoğan'dan Libya makalesi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Libya konulu Berlin zirvesi öncesinde batı medyası bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalede, "Libya'yı bir savaş baronunun insafına terk etmek tarihi bir hata olacaktır" uyarısında bulundu. "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor" ifadesini kullandı.
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