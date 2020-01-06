Başkan Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılış töreninde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in yeni binasının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. MİT'in kritik konularda çok önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Özellikle Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan teşkilatımızın sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği bulunuyor. Şimdi de Libya’da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. Devletimizin ve milletimizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum.'' dedi.
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