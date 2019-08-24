Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Tehdit mehdit dinlemeyiz, haklarımızı savunacağız

Başkan Erdoğan Artvin'de önemli açıklamalarda bulundu. Yusufeli Barajı ile ilgili açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Yusufeli her zaman olduğu gibi yine yanımızda yer aldı. İnanıyorum ki, sizin bize olan desteğiniz, bizim size olan desteğimiz Yusufeli'ni çok daha ileriye taşıyacaktır. Yusufeli Barajı'nı helikopterle inceleme fırsatı buldum. Çok güzel bir proje ortaya çıkıyor." dedi. Ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları için şunları söyledi: "Bazıları diyor ki; Doğu Akdeniz'de Fransa varmış, İngiltere varmış, ABD ve Katar varmış ama onlara Türkiye yokmuş. Siz bizim oradaki gemilerimizi görmüyor musunuz? Sondaj gemilerimizin yanında bizim fırkateynlerimizi görmüyor musunuz? Uçaklarımızla ve her şeyimizle oradayız. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Türkiye'nin haklarını savunuyoruz ve savunacağız."