Başkan Erdoğan'dan Suriyeli gence ve ailesine müjde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir’den Gambiya’ya geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan Elazığ’daki depremde bir aileyi enkaz altından çıkaran “Mahmut’a ve ailesine vatandaşlık verilecek” dedi.
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