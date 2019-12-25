Başkan Erdoğan'dan Tunus heyetine: "Burası sigara koktu acilen sigarayı bırakın"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile basın toplantısının düzenleneceği salona giriş yapan Başkan Erdoğan, sigara kokusunu duyunca canlı yayında eleştirdi. Erdoğan "Burnuma sigara kokuları geliyor. Burası duman altı oldu. Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum" dedi..