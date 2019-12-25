Başkan Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Libya'da ateşkesin sağlanması için iş birliğini konuştuk" dedi. Türk askerinin Libya'dan davet gelirse bölgeye gidebileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye ise bir davet alında davete icabet eder. Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde onların ne işi var burada. Hafter meşru değildir. Gayri meşru olarak durumdan vazife çıkartıyor. Uluslararası alanda karşılığı olan Sarraj'dır." dedi.
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