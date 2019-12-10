Başkan Erdoğan'dan Ahıska Türkleri Anma Programı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
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