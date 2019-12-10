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Başkan Erdoğan'dan Ahıska Türkleri Anma Programı'nda önemli açıklamalar

10.12.2019 | 22:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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