Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay mitingi sırasında "Vaktin çoksa künefe yapalım akidi, vaktin azsa çay yapalım şekeri sen ol, şu garibi kırma evimize misafir ol" yazılı pankart açan Öngeç ailesinin davetini kırmadı. Öngeç ailesinin evine konuk olan Başkan Erdoğan, çocuklarla da yakından ilgilendi. Özgeç Ailesi Erdoğan'a kahve ikram etti. Samimi bir ortamda geçen ziyaretin ardından Başkan Erdoğan, Özgeç ailesinin ricası üzerine birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan, daha sonra Hatay'dan ayrıldı.