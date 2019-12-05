Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Merkez Camii açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Merkez Camii açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Açılan caminin Avrupa'da bir ilk olma özelliği taşıdığını da aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cambride Camii gerçekten güçlü bir işbirliğinin ürünüdür. Burada farklı kurumlarımızın çok büyük katkısı var. Caminin mütevelli heyetini ayrı olarak tebrik ediyorum. Bu camimiz aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir." dedi.