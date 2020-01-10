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Başkan Erdoğan'ı duygulandıran türkü

10.01.2020 | 19:04

Sevgi Evleri'nde yetişen gençlerin seslendirdiği türkü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandırdı. Gençler, Erdoğan'a, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun, 7 Eylül 2015'te Dağlıca'da terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit olan askerler için bestelediği "Dağlıca Türküsü"nü okudu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninin ardından Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti.

KABULÜN GÖRÜNTÜLERİ CUMHURBAŞKANLIĞINCA PAYLAŞILDI
Gençler, Başkan Erdoğan'a, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun, 7 Eylül 2015'te Dağlıca'da terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit olan askerler için bestelediği "Dağlıca Türküsü"nü okudu.

Gençlerin seslendirdiği türkü Erdoğan'a duygu dolu anlar yaşattı.

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