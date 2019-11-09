Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisini ziyarete gelen Sıdıka teyzeyi makam koltuğuna oturtarak sorunlarını dinledi.Göreve geldiği ilk gün makam kapısını söktüren Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlarla bire, bir görüşerek sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Son olarak makamına gelen Sıdıka teyze ile bir süre görüşen Başkan Sayan, Sıdıka teyzeyi ayakta bekletmemek için makam koltuğuna oturttu. Anlatılan sorunlardan çok etkilenen Sayan, Sıdıka teyzeye en kısa zamanda ev yapılması için talimat verdi. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Başkan Savcı Sayan "Sıdıka teyzemizin derdi bizim derdimizdir. Sıdıka teyzemize hizmetkarlık edemiyorsak başkan olmanın hiçbir anlamı yoktur. Başkanlığım süresince ilimizdeki Sıdıka teyzelerin emrinde olacağım. Onları yalnız bırakmayacağım. Duaları bana yeter. Gerisi teferruat" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu 09.11.2019 | 18:20
08:46
02:46
Feyzioğlu'ndan iki yüzlülüğe sert tepki: AP'ye gitsem bunu diyecekler miydi? 09.11.2019 | 17:30
05:09
02:21
09:42
02:38
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi 09.11.2019 | 13:17
02:24
MSB'den taciz ateşi açıklaması! YPG'nin taciz atışları sürüyor 09.11.2019 | 13:15
02:32
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı 08.11.2019 | 21:09
05:05
Başkan Erdoğan: Dünyanın başka bir yerinde örneği yoktur! 08.11.2019 | 21:08
24:19
Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor 08.11.2019 | 21:08
02:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti ile ilgili flaş açıklamalar 08.11.2019 | 16:13
02:36
Başkan Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı! 08.11.2019 | 16:14
01:09
01:28
05:45
PKK/YPG'li teröristlerden ele geçirilen günlükte neler yazıyor? 08.11.2019 | 14:31
00:20
03:10
00:19
PYD elebaşı Şahin Cilo’nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı 08.11.2019 | 10:40
01:46
Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı 08.11.2019 | 10:21