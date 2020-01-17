Başkentgaz, Ankara’da 12 bin 500 km’lik doğalgaz şebekesi kurdu

2013 yılında özelleşen Başkentgaz, Ankara’da yatırım ve gaz dağıtım hizmetine devam ediyor. Başkent doğalgaz Genel Müdürü Asım Yüksel 2020 sonuna kadar Ankara’da doğalgazsız ilçe kalmamasını hedeflediklerini ve yatırımlarını A Haber’e anlattı.

Teknolojik alt yapıyı ve acil müdahale ekiplerinin tümünü yenilediklerini belirten Asım Yüksel;

"Gelişmiş teknolojiye sahip araçlarımızla taramalar gerçekleştiriyoruz ve şebeke de otaya çıkabilecek gaz kaçaklarına müdahale edip muhtemel kazaların önüne geçmiş oluyoruz. Güvenli gaz için de saha denetimlerimizi sıklaştırdık. Karbon monoksit gazından kaynaklanan zehirlenme vakalarını %85 oranında azalttık. Vatandaşlarımızda güvenli doğalgaz kullanımıyla ilgili uyarılarımızı dikkate almalarını ve tesisat işlemlerini yetkili firmalara yaptırmalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın 12 bin 500 km'yi aşan bir şebeke ağına sahip olduğuna değinen Yüksel;" Sürekliliği sağlamak için en önemli unsurlardan birisi de şebekenin sürekli olarak izlenmesidir. Bu amaçla şirkette olmayan skala sistemini kurduk ve devreye aldık. Bu sistemle ağı 24 saat izliyor ve ortaya çıkan sorunlara anında müdahale ediyoruz." şeklinde konuştu.