Web TV Türkiye Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı: 38 bin TL | Video

Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı: 38 bin TL | Video

Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı: 38 bin TL | Video
06.02.2020 | 09:45

Başörtülü kadın personele ağır hakaretlerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı. 3 şirketin de başında olan Yeşim Meltem Şişli'nin maaşının 38 bin TL olduğu ortaya çıktı.

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