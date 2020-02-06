Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı: 38 bin TL | Video
Başörtülü kadın personele ağır hakaretlerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı. 3 şirketin de başında olan Yeşim Meltem Şişli'nin maaşının 38 bin TL olduğu ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
05:50
03:13
29:11
Başkan Erdoğan'dan Kırıkkale Delice'de önemli açıklamalar 05.02.2020 | 17:42
01:30
Van Milletvekili İrfan Kartal Van’da yaşanan son durumu A Haber’e anlattı 05.02.2020 | 17:13
03:40
İlker Başbuğ’a bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısından geldi 05.02.2020 | 16:53
02:53
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Bahçesaray'a gidiyor | Video 05.02.2020 | 16:31
00:55
05:05
16:04
Başkan Erdoğan'dan Kırıkkale'de önemli açıklamalar | Video 05.02.2020 | 15:22
01:02
Van'da yolcu minibüsü çığ altında kaldı | Video 05.02.2020 | 15:06
03:23
İdlib şehitlerine son veda! | Video 05.02.2020 | 15:04
05:38
Diyanet uyardı: “Kurasız hac diye bir şey yoktur” | Video 05.02.2020 | 14:24
05:49
03:41
02:35
01:00:56
01:45
01:45