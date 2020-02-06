Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı: 38 bin TL | Video

Başörtülü kadın personele ağır hakaretlerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı. 3 şirketin de başında olan Yeşim Meltem Şişli'nin maaşının 38 bin TL olduğu ortaya çıktı.