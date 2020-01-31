Başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye | Video

İstanbul Beşiktaş’ta 12 Kasım’da başörtülü öğretmen Şüheda Eriş’e yolda yürüdüğü sırada yumrukla saldıran Berrak Karaoğlu tahliye edildi. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu konuya ilişkin A Haber’e açıklamalarda bulundu.

"KİŞİ PİŞMANLIK DUYMUYOR"

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: "Bunlar standart bakabileceğimiz dava türleri değildir. Her şeyden önce sanığın duruşmadaki duruşu, tavrı ve konuşmaları yaptığının ne kadar farkında olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda başörtü üzerinden insanların dini değerlerini rencide ettiğini ve toplumda bir infial yarattığının da farkında olduğunu duruşma esnasında gördük. Tüm bunlara ek olarak bu kişinin bir pişmanlık yaşamadığını ve dini bir simgeye nefret dolu olduğunu görüyoruz." dedi.

Zanlının psikolojinde problem olduğunu iddia edilmesini Bektaşoğlu şöyle yorumladı:

"Tamamen akıl sağlığı yerinde olmayan bir şizofren düşünün. Eğer o suçu işlediği zaman o suçla ilgili bir idrak içinde olabilecek dahi ise bu cezanın takdirinde engel değildir. Siz psikolojik bir tedavi görmüş olabilirsiniz ama siz bir kedinin boğazını sıktığınız zaman onu öldüreceğiniz konusunda bir idraksizlik yaşamazsınız. Yani ruhsal sorun yaşamak cezasızlık nedeni değildir. Akıl sağlığının zayıflığının dahi eylemin sonuçlarını takdir edecek durumlar değildir ve bunun kabulü mümkün değildir. Bu konuda da mahkeme zaten bu savunmayı yerinde görmedi ve duruşma bu nedenle de ertelendi."