Web TV Türkiye Batman’da askeri araç devrildi: 3’ü ağır 7 yaralı!

Batman’da askeri araç devrildi: 3’ü ağır 7 yaralı!

11.11.2019 | 09:06

Batman’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaraladı.

Edinilen bilgilere göre kaza Batman'ın Hasankeyf yol üstü karakolu mevkiinde kaza meydana geldi. Görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş ilçe Jandarma komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan iki kişi Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk ve Özel hastanelere sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:04
Batman’da askeri araç devrildi: 3’ü ağır 7 yaralı! 11.11.2019 | 09:06
03:46
Koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşlarını Bakan Pakdemirli dindirdi 10.11.2019 | 17:15
01:27
İzmir'de utanç verici görüntüler! CHP'nin delege seçimlerinde kadınları tekme tokat böyle dövdüler... 10.11.2019 | 17:08
02:22
MSB'den flaş açıklama 10.11.2019 | 12:32
37:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar 10.11.2019 | 11:55
14:39
"Gazi Mustafa Kemal'den önceki tarihimize kin kusanlar millete husumetlerini gizlemeye çalışıyor" 10.11.2019 | 11:49
07:16
"Mustafa Kemal'i ve onunla birlikte ahirete irtihal etmiş tüm kahramanlarımızı Bir kez daha hayırla yad ediyorum" 10.11.2019 | 11:37
03:52
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlardan Atatürk için saygı duruşu! (10 Kasım 2019 Pazar) 10.11.2019 | 10:07
01:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 10.11.2019 | 09:15
08:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu 10.11.2019 | 09:09
08:04
Devlet Erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'de 10.11.2019 | 08:59
04:07
Vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'e akın ediyor 10.11.2019 | 08:51
01:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı 10.11.2019 | 08:37
07:40
Vatandaşlar Atatürk'ü anmak için Domabahçe'ye akın ediyor! 10.11.2019 | 08:31
00:32
Cudi'de teröristler böyle etkisiz hale getirildi 09.11.2019 | 21:43
02:09
Kandil'de tecavüz dehşeti! Kampa getirilen kız çocukları ile kadın teröristler ilk 30 gün içinde... 09.11.2019 | 19:08
00:33
THY’den 10 Kasım’a özel Atatürk paylaşımı 09.11.2019 | 18:20
01:16
Ümraniye’de camide hırsızlık anları kamerada 09.11.2019 | 18:20
02:17
Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu 09.11.2019 | 18:20
08:46
İşte YPG'nin Suriye'deki petrol kuyuları! Türkiye'nin kontrol altına alacağı güvenli bölgede petrol yatakları var mı? 21.10.2019 | 17:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN