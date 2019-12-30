Batman'da DEAŞ'a şafak operasyonu
Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.
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