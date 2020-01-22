Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:12
Bakan Albayrak'tan Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalar 22.01.2020 | 14:36
01:00
Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te 22.01.2020 | 14:13
03:31
03:03
FETÖ'de VIP dinleme davasında karar! 22.01.2020 | 14:07
03:09
01:57
Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı! 22.01.2020 | 11:24
00:30
03:15
00:58
03:57
New York Times’tan 'THY uçağının düşme nedeni pilotlara yüklendi' iddiası 21.01.2020 | 17:22
01:48
İçişleri Bakanlığı, araçların çekilmesine neden olacak durumları paylaştı! 21.01.2020 | 17:18
02:05
03:56
HDP binası önünde evlat nöbetinde 141. gün 21.01.2020 | 16:29
01:33
FETÖ'cü Metin İyidil, MİT belgesine rağmen serbest bırakılmış! 21.01.2020 | 15:22
02:35
15 Temmuz'dan FETÖ'cülere ait yeni görüntü! Görev dağılımını böyle yapmışlar 21.01.2020 | 12:08
03:01
KKTC Ekonomi Bakanı, Lefkoşa 1 kuyusunu A Haber’e değerlendirdi 21.01.2020 | 11:17
00:45
04:16
01:21
Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı 21.01.2020 | 09:37