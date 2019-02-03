Belediye Başkan adayı taksi şoförü oldu projelerini anlattı

Yalova AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, özellikle Yalova'nın en önemli sorunlarının başında gelen şehir içi trafik ve park sorununun çözümüne yönelik projelerini anlatmak için taksicilik yaptı. Yusuf Ziya Öztabak'ı karşılarında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, ücretsiz yolculuk yapmanın da keyfini yaşadılar. Seçim çalışmaları kapsamında taksi duraklarını ziyaret eden AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, direksiyon başına geçerek vatandaşlara sürpriz yaptı.

Yalova'nın spor, sanat, teknoloji üreten kimlikli bir şehir olacağını ifade eden Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, ''Dinamik, teknolojiyi yakından takip eden ve çok farklı düşünen bir jenerasyon geliyor. Geleceğin şehirlerini yönetmek için her zamankinden çok daha fazla gençlerimizin fikirlerine ihtiyacımız var. Onlar bugünün dünyasını temsil ediyor. Enerjileri ve destekleri ile her beraber yarını temsil etmeye geliyoruz. Gençlerin fikirlerini projelerini hayata geçirmelerinin önünü açacağız. Kalp kırmadan bütün kalpleri fethedeceğiz. Hükümetimizin ve belediyemizin projeleri ile Yalova'mızın icraatlerimiz ile gönülleri birleştirerek geleceğe taşıyacağız. Yalova'mızın yeşile müziğe, sanata, spora, teknolojiye doyacağı, kimsenin gelecek kaygısı duymadan yeni işlere ihtiyacınız var biliyorum. Ortak akılla, sizlere hayalinizdeki Yalova'yı sunmaya geliyoruz'' şeklinde konuştu.