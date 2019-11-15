Belediyeye girmek isteyen HDP’li vekile polis izin vermedi!
HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasından sonra belediye binasına gelerek içeri girmek isteyen HDP Milletvekili Ayşe Sürücü'ye polis izin vermedi.HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasında arama yapan polisler binaya giriş çıkışı yasakladı. Belediye binasının önüne gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, polis barikatını geçip belediye binasına girmek istedi. Polis, Sürücü'nün içeriye girmesine izin vermeyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, Sürücü ve yanındakilerin belediye önünden ayrılmasını istedi. Ayşe Sürücü bölgeden ayrılmamakta ısrar edince polis tarafından uzaklaştırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Belediyeye girmek isteyen HDP’li vekile polis izin vermedi! 15.11.2019 | 17:01
03:34
Bakan Soylu: "DEAŞ'lı terörist uçakla sınır dışı edildi" 15.11.2019 | 16:20
02:03
'Simgelerin köprüsü' yükseliyor 15.11.2019 | 12:36
01:16
01:14
Gri kategoride aranan Halis Ersayan etkisiz hale getirildi 15.11.2019 | 12:08
03:49
Okullarda ara tatil başladı! Çocuklar ara tatili nasıl değerlendirmeli? 15.11.2019 | 11:38
01:40
00:52
4 HDP'Lİ Belediye Başkanı gözaltına alındı 15.11.2019 | 10:01
00:34
Mardin'de 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı 15.11.2019 | 09:31
01:48
Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu! 15.11.2019 | 09:24
05:57
00:44
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan kadın bomba uzmanı paylaşımı 15.11.2019 | 08:41
00:13
12:24
İşte Polis Özel Harekatı'nın bir günü! 14.11.2019 | 20:30
02:54
03:41
Dünya Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Kazanan Türkiye 14.11.2019 | 17:18
04:05
Başkan Erdoğan gazetecilere ABD ziyaretini anlattı 14.11.2019 | 17:07
04:30
00:59
Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz" 14.11.2019 | 16:28
23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşünde uçakta önemli açıklamalar 14.11.2019 | 16:25