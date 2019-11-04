Belgin Maviş "Maliyetler tarafındaki azalış üretime katkıyı artırıyor"
A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş A Haber canlı yayınında, Ekim ayında yıllık TÜFE yüzde 8,55'e gerilemesi hakkında yorumlarda bulundu.
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