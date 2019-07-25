Belgin Maviş: "Merkez Bankası'nın attığı adım olumlu"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Ekonomist Belgin Maviş önemli değerlendirmelerde bulundu. Belgin Maviş "An itibariyle Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından Dolar/TL'de bir yukarı yönlü hareket gördük ancak aynı hızla da bir geri çekilme oldu ve an itibariyle 5,70'in altına sarkan Dolar/TL kuru var. BIST tarafında hızlı bir şekilde satış akabinde ise hızlı bir şekilde toparlanma ve 104.153 puan seviyesini test etmeyi sağladı. Şuan da 103.400-103.500 aralığına geri çekildi ve dengelenmeye çalışıyor. Dolar/TL tarafında geri çekilmelerde 5,65 daha aşağısında 5,62 seviyesine doğru hareketler görürsek bu şaşırtıcı olmayacak demek ki Merkez Bankası'nın attığı adım olumlu piyasada bu tepkiyi şuanda doğru şekilde fiyatlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.