"Ben 'Rüşvet istedi' diyorum o 'Sinan Aygün FETÖ'cü' diyor"

Sinan Aygün CHP'deki 25 milyonluk rüşvet krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın iddialarını ispat etmesi gerektiğini söyleyen Aygün "Ben benden para istediler. Rüşvet istediler diyorum. O da bana diyor ki Sinan Aygün FETÖ'cü. Ya sen önce bir buna cevap ver. Bana 11 sene çektiren alçak FETÖ mensuplarıyla bir ilgimin olmadığını o bilmiyor mu? ATO'yu basan bir örgüte beni bağlamaya çalışıyor" dedi.