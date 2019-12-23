Web TV Türkiye "Ben 'Rüşvet istedi' diyorum o 'Sinan Aygün FETÖ'cü' diyor"

"Ben 'Rüşvet istedi' diyorum o 'Sinan Aygün FETÖ'cü' diyor"

23.12.2019 | 10:20

Sinan Aygün CHP'deki 25 milyonluk rüşvet krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın iddialarını ispat etmesi gerektiğini söyleyen Aygün "Ben benden para istediler. Rüşvet istediler diyorum. O da bana diyor ki Sinan Aygün FETÖ'cü. Ya sen önce bir buna cevap ver. Bana 11 sene çektiren alçak FETÖ mensuplarıyla bir ilgimin olmadığını o bilmiyor mu? ATO'yu basan bir örgüte beni bağlamaya çalışıyor" dedi.

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