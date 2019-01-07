Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ve beraberindeki ABD'li heyet Ankara'ya geldi!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki ABD heyeti, Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ve beraberindeki ABD'li heyetin resmi temaslara yarın başlayacağı öğrenildi. ABD'nin Suriye'de çevre ülkelere karşı beslediği ve silahlandırıp kullandığı terörist gruplar, Rus hava savunma sistemi S 400 sistemleri gibi konuların konuşulacağı tahmin edilen resmi temaslardan çıkacak sonuçlara ve sahaya yansımaları nasıl olacak?