Binali Yıldırım Beşiktaş esnafını ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beşiktaş Çarşı'yı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Gezi sonrasında kısa bir açıklama yapan Yıldırım, "Görüşlerimiz tabi ki farklı oluyor, ama hiçbir şey gönül kırmaya değmez" dedi.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gün içerisinde bir dizi programa katıldıktan sonra Beşiktaş Köyiçi Caddesine gelerek vatandaşları ve esnafı selamladı. Yaklaşık 1 saat boyunca Köyiçi Caddesinde gezen Binali Yıldırım, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Binali Yıldırım'ı karşısında gören vatandaşlar fotoğraf çektirebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. İşyerlerini ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlarla seçimlere yönelik görüş alışverişinde bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Binali Yıldırım, gezi sırasında Kartal Heykelinin yanındaki Türk Gençlik Birliği'nin standını ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle turuna devam eden Yıldırım, bir balıkçıya uğrayarak eline kalkan balığı alıp sohbet etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Gezi sonrasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Çarşıyı bir saatte bir arpa boyu yol aldık. Çok yoğun oldukça hareketli, gayet güzel geçti. Bu demokrasinin güzelliğin, ne kadar güzel insanlar düşüncelerini ifade edebilir, ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler söylememeliyiz. Görüşlerimiz tabi ki farklı oluyor, ancak aynı ülkede yaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz, tasamız bir sevincimiz bir, hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez" dedi.