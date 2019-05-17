Binali Yıldırım "Oylar sandıkta hiç edildi"

Binali Yıldırım'dan önce vatandaşlara seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ev ev gezeceğiz, kapı kapı dolaşacağız, önce akrabalarımıza, mahallelimize, komşularımıza sahip çıkacağız. 24 Haziran'a kadar da köyümüze gitmeyeceğiz. Hepimiz sahip çıkacağız. Başka İstanbul yok, İstanbul'un 25 senelik hizmetleri Binali abimizle taçlanacak yoksa Ümraniye Belediye Başkanlığının bir kıymeti yok kazanmışız. Bakın 18 günlük icraat da en önemli yaptığı iş kitap fuarını kaldırmak, 37 senelik yapılan dini kitaplar fuarını hazmedemediler. Bir de esnafa laf atıyorlar, esnaf istemedi. Ya esnafla dini kitabın ne alakası var. Bilakis oraya insan giderse esnaf memnun olur. Onun için bu işin şakası yok ya kazanacağız ya kazanacağız" ifadelerini kullandı.



"Oylar sandıkta hiç edildi"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan sonra vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım, "Ümraniye'nin güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim, sevgili çocuklar gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun, Ramazan ayı hayırlı uğurlu olsun. Bugün Ümraniye'de Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'ın düzenlediği iftarda bir araya geldik" dedi. Yıldırım, insanların mutluluğunu görmek beni mutlu ediyor diyerek, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı kastederek, "Gece ben 12'den sonra gelirim dedim orada kimseyi bulabilir miyim? O da bana dedi ki "Gel o zaman anlarsın" Geldik gördük mahcup olduk maşallah" ifadelerini kullandı. Yıldırım, "Kardeşlerim bir seçim geçirdik, 31 Mart da bir şey anlamadık. Çalıştık, çabaladık oylar sandıkta hiç edildi. Sahip çıkamadıysak hırsızın günahı yok mu? Sandıklara sahip çıkmamız gerekli o halde 23'ünde sandıklara sahip çıkıyor muyuz? Bu işin hesabını 23'ünde Ümraniye soracak mı?" diye sordu. 31 Mart için Ümraniye'ye teşekkür eden Yıldırım, "Bana da destek verdiniz sağolun, İsmet Başkanı da seçtiniz ama biraz eksik oldu. Şimdi o eksiği tamamlayacağız, biraz da fazla olsun ki işi sağlama bağlayalım. O halde hepimize görev düşüyor. Sadece kendimiz değil, herkes bir iki arkadaşıyla konuşup sandığa getirecek" dedi.



"Yerin metrelerce altında sahur yaptı"

Yıldırım, "23 Haziran'da bu işi halledeceğiz, 23 Haziran'da her şey daha güzel olacak. Hak yerini bulacak" diyerek şehirlerin tanıtımının yapıldığı ve yöresel lezzetlerin ikram edildiği standları gezdi. Vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Yıldırım, hatıra fotoğrafı da çektirerek Anadolu Bölge Metro Bakım Atölyesi'nde personellerle birlikte düzenlenen sahur programına katılmak için ayrıldı. Maltepe'de yer alan bakım atölyesinde yerin metrelerce altında rayların ortasında kurulan sahur masasında personelle sohbet eden Yıldırım, çayları da kendisi doldurdu.