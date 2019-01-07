Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı açıklamada CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu aradığını belirterek, "Başarı diledim. Tebrik ettim" dedi. İstanbul'da şimdi 4.0 dönemi başladı diyen Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Şimdi İstanbul'da 4.0 dönemi başladı. İstanbul'un yeni vizyonu, hizmet dönemini de bir şekilde İstanbul 4.0 olarak kabul edebiliriz. İstanbullu isteyecek, biz yapacağız. Ortak paydamız İstanbul, hepimiz bir taşını paha biçilmez İstanbul'dayız"