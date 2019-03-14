Binali Yıldırım’ı destekleyen Alevilere CHP/HDP/İP ittifakından tehdit!

Alevilerin, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a desteği CHP/HDP/İyi Parti ittifakını rahatsız etti. Bazı CHP’liler, Alevi Derneği temsilcilerine tehdit mesajları göndererek, Cumhur İttifakı'na verdikleri desteği geri çekmelerini istedi. Alevi vatandaşlar bu tehditlere sert tepki gösterdi! Alevi Dedesi Hıdır Bulut, tehditlerin verdikleri desteği değiştirmeyeceğini ve Cumhur İttifakı'na desteklerinin süreceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çektirdikleri fotoğrafı baş köşesinde bulunduran Hıdır Bulut daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladığı için darp edilmişti.