"Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir video paylaştı. #MehmetçiğeSelamGönder etiketiyle paylaşılan video büyük beğeni topladı.
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